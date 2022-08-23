Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж минулого року, запевнив Зеленський

Україна значно розширює формат Кримської платформи. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні напередодні заходу.

«Вже повністю готові до другого саміту Кримської платформи. Цьогоріч саміт буде ще сильнішим, ніж минулого року. І складом учасників, і тематикою обговорень. Ми значно розширюємо формат Кримської платформи», – сказав глава Української держави.

Він зазначив, що всі деталі буде озвучено у вівторок.

Як повідомлялося, Кримська платформа – формат консультацій та комунікацій, започаткований президентом України у серпні 2021 року для структурування всіх питань, пов’язаних з півостровом. Метою цього формату є вироблення практичних підходів до привернення уваги до ситуації в Криму та обговорення можливостей його повернення в Україну.

Другий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня 2022 року в онлайн-форматі. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, участь у саміті підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій, серед них майже 40 – на рівні президентів та прем’єр-міністрів.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував, коли Збройні сили України звільнять Крим від російської окупації.

Зазначимо, що в окупованому Криму уже на початку травня була зафіксована паніка – жителі окупованого півострова або уже виїжджали, або готувалися залишити Крим.

Також зазнає краху туристична галузь Криму – рівень бронювання готелів на літній період порівняно навіть із 2021 роком скоротився аж на 80%.