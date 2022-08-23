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Президент підбив підсумки саміту Кримської платформи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Президент підбив підсумки саміту Кримської платформи
фото: Офіс президента

Зеленський подякував усім учасникам вже другого саміту – 40 лідерам, майже 60 державам і міжнародним організаціям

Україна обов’язково повернеться до Криму і поверне свободу йому та його жителям. Проведення Кримської платформи вдруге саме зараз, із розширенням представництва, – це чітка відповідь світу на російську агресію. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

«Зараз я перебуваю біля офісу Кримської платформи, біля будинку, який символізує, що ми дбаємо про кожну частинку України, про кожну частинку нашого народу – великого українського народу. Крим є невід’ємною частиною нашої держави, Крим – це Україна. Киримли є невід’ємною частиною нашого народу. І ми обов’язково прийдемо в наші міста Криму, до наших людей у Криму й повернемо їм свободу, яка належить їм по праву так само, як і всім іншим нашим людям», – запевнив глава держави.

Він продовжив, що саме для і був організований спеціальний формат – Кримська платформа. Президент подякував усім учасникам вже другого саміту – 40 лідерам, майже 60 державам і міжнародним організаціям. 

«Європейські лідери, лідери «Великої сімки», лідери країн Африки, Азії, Латинської Америки. Це не просто зустріч, не просто дискусія. Кримська платформа стала глобальним форумом, який об'єднав лідерів вільного світу. Це спільнота людей, які допомагають відновленню миру й законності для Криму, для Чорноморського регіону, для всієї Європи», – пояснив Зеленський.

«І те, що саміт проводимо вдруге саме зараз, із розширенням представництва, – це чітка відповідь світу на російську агресію. Чітка підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. У Криму російська агресія почалася, у Криму й буде її фінал», – наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля будівлі Верховної Ради у Києві президент Володимир Зеленстький та глава Польщі Анджей Дуда відкрили Алею сміливості, на якій будуть викарбувані імена міжнародних друзів і партнерів України. Ім'я Дуди першим з'явилося на Алеї.

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Теги: Володимир Зеленський Крим

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