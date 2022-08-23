Цього року відбудеться ще один саміт Кримської платформи: що відомо

Восени відбудеться ще один саміт Кримської платформи

Восени 2022 року відбудеться перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи. Він пройде у Хорватії. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

«Сьогодні мені випала велика честь та нагода анонсувати проведення першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться наприкінці жовтня. Орієнтовно 24-25 жовтня, у Хорватії, місті Загребі», – сказав він.

Зазначимо, що Кримську платформу було створено задля консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав і свобод населення півострова, а також для посилення безпеки в Європі та на глобальному рівні.

Перший саміт Кримської платформи провели у Києві у 2021 році у Києві. Наразі офіс Кримської платформи працює у столиці постійно.

У вівторок, 23 серпня, Україна провела вже другий саміт Кримської платформи – цього разу через повномасштабну війну з РФ він відбувся в онлайн-форматі.