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    Політика

    Угорщина не просила Росію разом захищати права нацменшин в Україні – МЗС

    • Розсилка
    Угорщина не просила Росію разом захищати права нацменшин в Україні – МЗС

    У МЗС вважають, що Україна і Угорщина є країнами-партнерами, які здатні самостійно знайти рішення для усіх питань

    У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що угорська сторона спростувала заяву спікера Держдуми Росії щодо об'єднання зусиль для захисту національних меншин в Україні.

    Про це йдеться у заяві пресслужби МЗС.

    У МЗС зазначили, що ознайомились з інформацією щодо заяви спікера Державної Думи РФ Володіна про звернення Національних зборів Угорщини до Держдуми з проханням про об'єднання зусиль для захисту національних меншин в Україні.

    «Наше посольство в Будапешті звернулося до угорській стороні для перевірки вказаної інформації і отримало відповідь, що, враховуючи те, що Національні збори Угорщини не приймали таких заяв, вони ні усно, ні письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів», - сказано в повідомленні.

    Також у МЗС вважають, що Україна і Угорщина є країнами-партнерами, які здатні самостійно, шляхом діалогу і консультацій знайти рішення для усіх питань, в тому числі і тих, щодо яких є різні підходи.

    Нагадаємо, раніше спікер нижньої палати парламенту РФ В'ячеслав Володін заявив, що Національні збори Угорщини звернулося до Держдуми Росії з проханням «об'єднати зусилля для захисту прав національних меншин в Україні».

    До слова, посол Угорщини поспівчував своїм землякам на Закарпатті, бо вчити українську дуже тяжко.

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