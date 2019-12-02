«Тягне на кримінал»: у МЗС відреагували на скандальні висловлювання спікера Держдуми РФ



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Спікер російської Державної думи В’ячеслав Володін заявив, що якщо в Україні збережеться «націоналізм і утиск малих народів», то зі складу країни вийдуть кілька областей

У МЗС наголосили, що Росія вкотре намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні

Висловлювання голови Державної Думи Росії В’ячеслава Володіна про вихід областей зі складу України спрямовані проти територіальної цілісності країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у Facebook.

«Провокаційні формулювання і тон заяви спрямовані проти територіальної цілісності України та вкладаються в логіку продовження гібридної агресії РФ проти нашої держави», − сказав Боднар.

За його словами, Росія вкотре намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні.

«Хоча права національних меншин в повній мірі забезпечені українською державою. Для прикладу, російська спільнота в Україні має всі можливості для розвитку своєї національної ідентичності, включаючи мову, культуру, традиції, релігію, а також систему захисту своїх прав. Логічним є запитання — як забезпечені права українців в РФ, скільки шкіл має багатомільйонна українська громада в РФ? Відповідь — жодної! Закрита єдина бібліотека, маргіналізовані українські організації, заборонена СКУ, сотні політв'язнів», − підкреслив Боднар, додавши, що Росія системно знищує українську та кримськотатарську освіту на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Автономній Республіці Крим.

«Таким чином, справжня мета заяви Володіна — це відволікти увагу світової громадськості від політики утисків і залякування Кремля на тимчасово окупованих територіях України, а також в середині Росії. Треба, щоб правоохоронні органи України вивчили зазначені висловлювання російського чиновника на предмет порушення законодавства України. На мою думку, тягне на кримінал», − резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, спікер російської Державної думи В’ячеслав Володін заявив, що якщо в Україні збережеться «націоналізм і утиск малих народів», то зі складу країни вийдуть кілька областей.

Згодом глава МВС України Арсен Аваков різко відреагував на слова глави Держдуми Росії.

Віцепрем’єрміністр Дмитро Кулеба потролив Володіна, заявивши, що Україна «готова прийняти пару областей РФ» .