Україна хоче зупинити безвіз для громадян Ізраїлю: до Рош га–Шана відчують

За останній місяць з Ізраїлю поїхало понад 5 тисяч українців

Україна на сьогодні розглядає можливість призупинення безвізового режиму у відповідь для громадян Ізраїлю. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю для ізраїльського сайту «Деталі».

Нагадаємо, з початком війни Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для громадян України. У розмові з «Главкомом» Євген Корнійчук ще у березні розповів, що Україна ставить питання зупинки безвізового режиму для ізраїльтян.

Після чотирьох місяців війни Корнійчук повідомив, що незважаючи на те, що термін перебування українців в Ізраїлі продовжили на місяць, було скорочено список родичів, які мають право приїхати до ізраїльських громадян. Крім того, більше не розглядаються запрошення українців на лікування, хоча росіян пускають без перешкод.

«Це ізраїльське ноу-хау: жодна країна в світі не додумалася вводити візи з українцями після 24 лютого, А Канада і Ірландія, навпаки, в односторонньому порядку відмовилися від віз», – зазначив Корнійчук.

Він підкреслив, що останнім часом спостерігається досить серйозний відтік українців з Ізраїлю, і лише за минулий місяць виїхали понад 5 тисяч осіб.

«І добре б вони стосувалися всіх залучених у війну! Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи. Ані я, ані моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС і в Офісі президента України мені кажуть: таке – неприйнятно. Ми зараз розмірковуємо, чи не призупинити нам у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош га–Шана ізраїльський уряд це відчує», – додав Корнійчук.

З початком війни ця держава зупинила дію безвізового режиму для громадян України. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен–Гуріона українські родини депортували до Польщі.

У зв’язку з такими діями уряду наш посол звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Корнійчук у своєму позові стверджує, що Шакед порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

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