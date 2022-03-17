Скасування безвізу з Україною. Експерт-міжнародник пояснив, чим Росія шантажує Ізраїль

«Ізраїльтяни «підвішені» декількома обставинами»

Серед ймовірних миротворців-посередників між Україною та Росією називають не тільки Туреччину, а й такі неочевидні варіанти, як Індію та Ізраїль. Останній, до речі, під час війни взяв і скасував безвізовий режим з Україною. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що ми не маємо відкидати будь-яку руку, яка протягнута до нас з дружньою метою. Навіть якщо це не дружня мета, але корисна і без агресії.

«Ізраїльтяни так само підвішені декількома обставинами. Перша – це угода США з Іраном, яка Ізраїль страшенно дратує, і заради зменшення іранської загрози вони готові говорити з Росією. Друга – Росія присутня на кордонах в Сирії, і Ізраїль боїться, що росіяни будуть насичувати ракетами «Хезболлу» та інші терористичні угрупування. Жоден «Залізний купол» просто не витримає такого масованого удару. Ці обставини заганяють Ізраїль в певну пастку і вони намагаються маневрувати між союзницькими стосунками з США і реальними загрозами, які чатують на них з боку Росії. Тому вони хочуть продати себе як миротворця, хоча їхні потуги виглядають трохи недолугими», – каже Семиволос.

Також треба визнати, що у ізраїльтян існують певні ментальні блоки проти українців через те, що ми – «націоналісти», «сіоністи» і все таке. Звісно, є й проукраїнські сили, але вони не впливають на прийняття політичних рішень.

«З усіх політиків, що говорять щось осудне проти війни в Україні, – це міністр закордонних справ Яір Лапід. Але він там такий один, всі інші змушені крутитися, як білки в колесі», – пояснив директор Центру близькосхідних досліджень.

Також Семиволос вважає, що Китай продовжує мовчати тому що сподівається на швидку війну в Україні та в майбутньому шматок її окупованої території.

Крім того, на думку експерта, світ поступово звикає до того, що може початися Третя світова війна. Опція ядерної війни також вже не викликає паралічу свідомості на рівні прийняття.