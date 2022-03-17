Ізраїль не пустив українців з дітьми, депортувавши їх до Польщі – Геращенко

Раніше Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для України

Ізраїль не приймає біженців з України та відправляє сім'ї з дітьми назад до Польщі. Про це повідомив Антон Геращенко у Telegram.

Як сказав Геращенко, за інформацією посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, сьогодні вночі 12 сімей були змушені всю ніч провести в аеропорту Бен Гуріон, а потім повернутися до Польщі.

«Незважаючи на домовленість про безвізовий режим, спеціально для громадян України запроваджено електронні візи. При цьому громадян РФ та Білорусі пускають без електронних віз. Народ Ізраїлю, який постраждав від німецьких фашистів, Ви схвалюєте такі дії Вашого уряду?», – написав Геращенко.

Напередодні ми розповідали, як Банкова шокована недружніми кроками Ізраїлю під час війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль не прийматиме біженців з України. Із 13 березня діють нові правила для українців. Зокрема, встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину людей з цієї квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі. Проте скільки саме залишилося вільних місць, не повідомляється.

Окремо наголошується на тому, що Ізраїль не прийматиме біженців з України. Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів також не матимуть можливості безперешкодно в’їхати до Ізраїлю.

Нагадаємо, Ізраїль офіційно засудив вторгнення Росії в Україну та закликав припинити атаки.

Водночас з Ізраїлю в Україну прибула команда лікарів з мобільним шпиталем.

Напередлдні Єрмак повідомив, що Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.