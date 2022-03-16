Посол Ізраїлю пояснив, чому його країна не пускає українців

Посол каже, що Ізраїль хоче «упорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю»

«Це тимчасовий захід», – каже дипломат

Держава Ізраїль не скасовувала дію угоди про безвізовий в'їзд для українців. Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський пояснив, що прохання заповнити анкету та отримати дозвіл на виліт – це «тимчасовий захід, вжитий терміном на два тижні для того, щоб упорядкувати в'їзд біженців, репатріантів, туристів та інших категорій громадян України до Ізраїлю». Про це дипломат написав у своєму Facebook.

«Відмова у праві на в'їзд надаватиметься лише тим, хто минулого порушував візовий режим і перебував в Ізраїлі нелегально. Всім іншим буде дозволено в'їхати до Ізраїлю. Питання про заповнення анкети, а також квоти на приїзд біженців буде розглянуто ще через два тижні», – пояснив Бродський.

Посол додав, до Ізраїль готує прийняти до себе десятки тисяч біженців з України, які мають право на репатріацію згідно із законом про повернення.

«Ізраїль – єврейська демократична держава, і наш пріоритет – прийом біженців, які мають право на репатріацію. Саме на це буде спрямовано основні ресурси держави. При цьому ті, хто не має права на репатріацію, але має близьких родичів в Ізраїлі, зможуть отримати статус біженця. На них не розповсюджується квота, визначена МВС на найближчі два тижні (25 тисяч, з яких близько 20 вже перебувають в Ізраїлі)», – роз'яснив Бродський.

Напередодні ми розповідали, як Банкова шокована недружніми кроками Ізраїлю під час війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль не прийматиме біженців з України. Із 13 березня діють нові правила для українців. Зокрема, встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину людей з цієї квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі. Проте скільки саме залишилося вільних місць, не повідомляється.

Окремо наголошується на тому, що Ізраїль не прийматиме біженців з України. Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів також не матимуть можливості безперешкодно в’їхати до Ізраїлю.

Нагадаємо, Ізраїль офіційно засудив вторгнення Росії в Україну та закликав припинити атаки.

Водночас з Ізраїлю в Україну прибула команда лікарів з мобільним шпиталем.

Напередлдні Єрмак повідомив, що Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.