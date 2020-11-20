Україна і Британія обговорили спрощення візового режиму

В жовтні Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією

Державна міграційна служба України і Паспортна служба Великобританії провели онлайн зустріч. Під час неї сторони обговорили спрощення візового режиму між країнами.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Британії.

«Крім пандемії, обмеження на поїздки дійсно відштовхують багатьох туристів. Ми продовжуємо працювати з британськими партнерами, щоб поступово спростити візовий режим між нашими країнами», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що під час зустрічі, зокрема, обговорювалися питання системи біометричної документації та процедури видачі паспортів.

«Україна зацікавлена в посиленні цієї форми співробітництва. Невеликі кроки, зроблені в правильному напрямку, можуть дати вагомі результати для досягнення чітко сформульованої, ефективного і широко доступного підходу для подорожей наших громадян», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією. Для обговорення цього питання в Україну мають прибути британські фахівці.

З Києва за місяць почнуться перші авіарейси до головного аеропорту Великої Британії — Хітроу в Лондоні.