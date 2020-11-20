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    Події в Україні

    У Британії двох українців посадили за перевезення нелегальних мігрантів

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    18 листопада біля узбережжя Східної Англії прикордонні сили Британії затримали риболовецьке судно - У Британії двох українців посадили за перевезення нелегальних мігрантів
    18 листопада біля узбережжя Східної Англії прикордонні сили Британії затримали риболовецьке судно

    На сьогодні двох українців заарештовано

    Біля узбережжя Великобританії за перевезення нелегалів затримали судно, у складі екіпажу якого були громадяни України. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинності, пов'язаної з торгівлею людьми, та незаконній міграції Національної поліції Сергій Пантелєєв, передає сайт ведомства.

    За його словами, 18 листопада біля узбережжя Східної Англії прикордонні сили Британії затримали риболовецьке судно. На ньому знаходилися 69 нелегальних мігрантів з Південно-Східної Європи.

    Три члени екіпажу, в тому числі двоє громадян України, заарештовані за підозрою у сприянні нелегальній міграції.

    «Зараз ми спільно з британськими колегами перевіряємо можливість причетності транснаціональних організованих угруповань до функціонування каналу нелегальної міграції. У той же час вивчаємо наявність вербування і залучення українців до злочинної діяльності. Ми вже неодноразово виявляли факти, коли наші громадяни ставали жертвами торгівлі людьми», – повідомив Пантелєєв.

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    У Британії двох українців посадили за перевезення нелегальних мігрантів
    У Британії двох українців посадили за перевезення нелегальних мігрантів

    Нагадаємо, що у Польщі українець помер під час затримання – поліцейські застосовували електрошокер.

    Теги: Велика Британія Україна перевезення
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