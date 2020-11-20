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    Україна та Велика Британія домовились про авіарейси з Києва до лондонського Хітроу

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    Перемовини з адміністрацією Лондонського аеропорту Хітроу завершилися - Україна та Велика Британія домовились про авіарейси з Києва до лондонського Хітроу
    Перемовини з адміністрацією Лондонського аеропорту Хітроу завершилися

    Перші авіаперельоти почнуться через місяць

    З Києва за місяць почнуться перші авіарейси до головного аеропорту Великої Британії — Хітроу в Лондоні. Про це у своєму Twitter написав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

    Зазначається, що перемовини з адміністрацією аеропорту завершилися.

    «Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії — лондонського аеропорту Хітроу. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Перші рейси вже за місяць! Вітаю активну позицію МАУ, які не зменшують обертів навіть під час пандемії Covid-19. Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші зв'язки між народами — все це нові стратегічні відносини між Україною та Великою Британією в дії», ─ написав Вадим Пристайко.

    Він зазначив, що Україна та Велика Британія націлились до висот.

    Нагадаємо, Пристайко розповів про кроки України до отримання безвізу з Великою Британією.

    Як повідомлялося, в Україні цього року пасажирські авіаперевезення скоротилися на понад 60%.

    Також у Берліні відкрили аеропорт із запізненням на дев'ять років.

    Теги: посол українці МАУ аеропорт авіаперевезення Велика Британія Україна Twitter Вадим Пристайко
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