Україна та Велика Британія домовились про авіарейси з Києва до лондонського Хітроу

Перші авіаперельоти почнуться через місяць

З Києва за місяць почнуться перші авіарейси до головного аеропорту Великої Британії — Хітроу в Лондоні. Про це у своєму Twitter написав посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Зазначається, що перемовини з адміністрацією аеропорту завершилися.

«Нарешті українці літатимуть з Києва до головних повітряних воріт Великої Британії — лондонського аеропорту Хітроу. Завершились перемовини з адміністрацією аеропорту. Перші рейси вже за місяць! Вітаю активну позицію МАУ, які не зменшують обертів навіть під час пандемії Covid-19. Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші зв'язки між народами — все це нові стратегічні відносини між Україною та Великою Британією в дії», ─ написав Вадим Пристайко.

Він зазначив, що Україна та Велика Британія націлились до висот.

Нагадаємо, Пристайко розповів про кроки України до отримання безвізу з Великою Британією.

Як повідомлялося, в Україні цього року пасажирські авіаперевезення скоротилися на понад 60%.

Також у Берліні відкрили аеропорт із запізненням на дев'ять років.