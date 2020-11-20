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    Лукашенко заявив про «центр спецслужб» США у Києві. Кулеба відповів фейспалмом

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    Олександр Лукашенко:&nbsp;Там усі американці сидять&nbsp;&ndash; розумні, талановиті, здібні - Лукашенко заявив про «центр спецслужб» США у Києві. Кулеба відповів фейспалмом
    Олександр Лукашенко: Там усі американці сидять – розумні, талановиті, здібні
    Фото: прес-служба президента Білорусі

    Олександр Лукашенко поскаржився, що проти нього працюють всі найпотужніші спецслужби світу

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Києві нібито працює спеціальний центр американських спецслужб.  Про це повідомляє прес-служба самопроголошеного президента Білорусі.

    Зокрема, Лукашенко поскаржився, що проти нього працюють найпотужніші спецслужби світу. 

    «США – вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Добре, я б сказав, але ми з росіянами, розвідки наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там усі американці сидять - розумні, талановиті, здібні люди», – заявив Лукашенко.

    Очільник МЗС України Дмитро Кулеба вже відреагував «фейспалмом» на заяву Лукашенка про «розвідувальний центр США у Києві».

    Кулеба виклав картинку у Twitter, не додавши більше жодних коментарів.

    Президентські вибори у Білорусі відбулись у серпні 2020 року.  Згідно з їх результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.

    Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

    12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати.

    Читайте також: Україна відмовилась від контактів з опозицією Білорусі через її проросійські настрої – ЗМІ


    Теги: МЗС Білорусь США Олександр Лукашенко Україна Дмитро Кулеба
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