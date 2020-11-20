Лукашенко заявив про «центр спецслужб» США у Києві. Кулеба відповів фейспалмом

Олександр Лукашенко поскаржився, що проти нього працюють всі найпотужніші спецслужби світу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Києві нібито працює спеціальний центр американських спецслужб. Про це повідомляє прес-служба самопроголошеного президента Білорусі.

Зокрема, Лукашенко поскаржився, що проти нього працюють найпотужніші спецслужби світу.

«США – вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Добре, я б сказав, але ми з росіянами, розвідки наша і російська попрацювали, побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там усі американці сидять - розумні, талановиті, здібні люди», – заявив Лукашенко.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба вже відреагував «фейспалмом» на заяву Лукашенка про «розвідувальний центр США у Києві».

Кулеба виклав картинку у Twitter, не додавши більше жодних коментарів.

Президентські вибори у Білорусі відбулись у серпні 2020 року. Згідно з їх результатами, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати.



