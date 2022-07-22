Україна має потенціал для завдання значних втрат окупантам, – Зеленський

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має істотний потенціал для просування наших сил на фронті та для завдання окупантам відчутних втрат. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Відповідну заяву гарант зробив після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій присутні обговорили поточну ситуацію на фронті і визначили завдання на деяких тактичних напрямках.

Президент зауважив, що під час засідання було заслухано доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Крім того, безпосередньо з передової підключався до засідання Ставки командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Обговорили поточну ситуацію на передовій і довкола України. Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська. Потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу», – розповів Зеленський.

Крім того, він повідомив: «Учасники засідання Ставки погодилися, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті і для завдання окупантам нових відчутних втрат».

Зазначимо, Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

До ставки входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Нагадаємо, американські сенатори Джим Ріш і Бен Кардін представили проєкт, що визнає дії Росії в Україні, зокрема, депортації і навмисне вбивство мирного населення, геноцидом українського народу.

Документ підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.