США представили проєкт резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом

США зауважили, що світ має визнати те що дії РФ в Україні є геноцидом

Документ підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування

Американські сенатори Джим Ріш і Бен Кардін представили проєкт, що визнає дії Росії в Україні, зокрема, депортації і навмисне вбивство мирного населення, геноцидом українського народу. Про це під час свого звернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський повідомив, що відповідно до проєкту документа Сенат США засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.

Разом з тим документ підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, за військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.

«Всіма своїми терористичними атаками проти українців і нашої держави Росія тільки закопує сама себе», - повідомив президент.

У Сенаті США зауважили, що світ має визнати те що дії РФ в Україні є геноцидом, а винні мають понести відповідальність.

«Протягом п’яти місяців світ бачив жорстоку, невиправдану та абсолютно безглузду війну, яку російський диктатор розв’язав проти України. Росія намагається знищити не тільки людей і будівлі України, а й українську мову, українську історію та українську культуру. Це геноцид. Світ має визнати цей факт, а винні мають понести відповідальність», – заявив сенатор Бен Кардін.

Нагадаємо, Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму. В іншому випадку це зробить Конгрес.

24 червня комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.

До відома, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.



