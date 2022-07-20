Є певні успіхи та домовленості: Зеленський розповів про постачання сучасних ППО

За словами гаранта, все залежить не від української влади, а від політичних рішень

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має певні домовленості та успіхи щодо постачань Україні сучасних систем ППО. Про це він розповів у своєму зверненні.

«Упевнений, що ви бачили, наскільки ефективна зброя, надана партнерами. Передусім, сучасні реактивні системи залпового вогню. Назва Himars стала для наших людей майже рідною. Так само, як раніше Javelin чи NLAW, як «Стугна» чи «Нептун». І очевидно, що наступна, така ж вагома назва, з‘явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо в партнерів. Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього. Є певні успіхи, які дозволять знищувати частину ракет, але потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту», – зазначив Зеленський.

Проте за словами гаранта, все залежить не від української влади, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях. Саме тому, за його словами, тема протиповітряної оборони стала ключовою у виступі першої леді України перед Конгресом Сполучених Штатів Америки.

«Виступ був максимально практичним і щирим – фактично від імені всіх наших родин. Олена розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою – українського й американського народів. Сподіваюся, що відповіді на наші запити не забаряться. російський терор має програти», – сказав він.

Нагадаємо, Перша леді України Олена Зеленська виступила у Конгресі США з закликом надати Києву більше зброї для спільної перемоги. Зеленська попросила надати Україні системи протиповітряної оборони.

Зазначимо, триває візит до США першої леді України Олени Зеленської, який відбувся на запрошення Джилл Байден. У своїй першій самостійній закордонній подорожі, Зеленська підтримала українських дизайнерів, які зазнали серйозних збитків через війну Росії проти України.

Перша леді вже зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден в Білому домі. Також відбулась зустріч з держсекретарем Ентоні Блінкеном.