Військові Ірану назвали причину ракетного удару по українському літаку



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Перед катастрофою українського літака військові просили ввести безпольотну зону на території, де велися воєнні дії, але це не було затверджено з певних міркувань, - ЗМІ

Військові помилково прийняли пасажирський літак за крилату ракету, - ЗМІ

Командувач повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджизаде заявив, що керівник командного пункту ППО помилково прийняв пасажирський літак за крилату ракету.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє журналіст місцевого новинного сайту Iran Front Page Реза Хаастех У Twitter.

Іранський військовий повідомив, що керівник командного пункту ППО побачив на радарах в зоні відповідальності крилатий об’єкт і відправив запит вищому командуванню, але, не отримавши відповіді протягом 10 секунд, вирішив дати команду на пуск ракети. Після цього він повідомив командуванню, що керована ракета була випущена.

«Командування не відповіло на запит, ймовірно, через переривання зв'язку, тому була випущена ракета в літак», - цитує слова чиновника журналіст.

За словами командувача, в середу вранці він повідомив іранським посадовим особам, що збили літак з власними громадянами на борту. Однак Генштаб Збройних сил ізолював всіх, хто знав про інцидент і вирішив заявити про нього пізніше.

Також командувач повітряно-космічними силами повідомив, що перед катастрофою українського літака просив ввести безпольотну зону на території, де велися воєнні дії, але це не було затверджено з певних міркувань.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.