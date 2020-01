Іран підтвердив, що «випадково» збив український літак МАУ

Іран нарікає на «людську помилку»

Керівництво Ірану визнало, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою.

Про це повідомляє ВВС у суботу вранці.

У заяві влади на іранському ТБ кажуть, що іранські військові «зробили помилку» та випадково вистрілили в літак.

Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів Революційної гвардії Ірану — Корпусу вартових Ісламської революції.

Як додає інформаційне агентство АР, Іран нарікає на «людську помилку».

«Військові були в стані найвищої бойової готовності. У таких умовах — через людську помилку й цілком ненавмисне — рейс було збито», — йдеться в заяві.

Також зазначається, що відповідальних за трагедією буде покарано, а іранський уряд приносить вибачення сім'ям загиблих.

Свої співчуття вже висловив міністр закордонних справ Ірану Мохамад Джавад Заріф.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.