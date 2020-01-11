Іран підтвердив, що «випадково» збив український літак МАУ
Іран нарікає на «людську помилку»
Керівництво Ірану визнало, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою.
Про це повідомляє ВВС у суботу вранці.
У заяві влади на іранському ТБ кажуть, що іранські військові «зробили помилку» та випадково вистрілили в літак.
Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів Революційної гвардії Ірану — Корпусу вартових Ісламської революції.
Як додає інформаційне агентство АР, Іран нарікає на «людську помилку».
«Військові були в стані найвищої бойової готовності. У таких умовах — через людську помилку й цілком ненавмисне — рейс було збито», — йдеться в заяві.
Також зазначається, що відповідальних за трагедією буде покарано, а іранський уряд приносить вибачення сім'ям загиблих.
Свої співчуття вже висловив міністр закордонних справ Ірану Мохамад Джавад Заріф.
A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:— Javad Zarif (@JZarif) 11 січня 2020 р.
Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster
Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.
Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.
У суботу, 11 січня, Іран обіцяв провести пресконференцію, на якій оголосити свою версію авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерану.
До слова, американський телеканал показав 3D-реконструкцію збиття літака МАУ.
Також у Польщі вважають, що український літак в Ірані з високою ймовірністю міг бути збитий ракетою.
Як відомо, НАТО не має сумніву, що український літак, який зазнав катастрофи поблизу Тегерану, був збитий іранською системою протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у п’ятницю нідерландські спецслужби підтвердили, що Boeing 737, який зазнав катастрофи в Тегерані на цьому тижні, був, ймовірно, збитий.
Як відомо, 10 січня міністр закордонних справ Вадим Пристайко провів брифінг щодо розслідування катастрофи літака української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані. Головні тези читайте тут.
Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.
Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».
Також прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак.
Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.
Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.
Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.
Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.
Представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.
Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.