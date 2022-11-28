Зеленський провів переговори з прем'єром Нідерландів: деталі

Зеленський: «Радий був почути, що наступного року підтримка України тільки зростатиме»

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Однією з тем обговорень була оборонна співпраця між країнами. Про це глава держави написав у Telegram.

«Обговорили з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте стійку оборонну співпрацю. Радий був почути, що наступного року підтримка України тільки зростатиме», – розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що він обговорив з Рютте українську «формулу миру» та перехід України до енергозберігаючих технологій.

Нагадаємо, парламент Нідерландів назвав дії Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму. Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.