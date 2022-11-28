Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів переговори з прем'єром Нідерландів: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів переговори з прем'єром Нідерландів: деталі
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Зеленський: «Радий був почути, що наступного року підтримка України тільки зростатиме» 

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Однією з тем обговорень була оборонна співпраця між країнами. Про це глава держави написав у Telegram.

«Обговорили з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте стійку оборонну співпрацю. Радий був почути, що наступного року підтримка України тільки зростатиме», – розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що він обговорив з Рютте українську «формулу миру» та перехід України до енергозберігаючих технологій.

Нагадаємо, парламент Нідерландів назвав дії Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму. Переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо максимально можливої підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.

Читайте також: Енергетична солідарність: як Нідерланди допоможуть українцями пережити зиму
Теги: Нідерланди Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нідерланди допоможуть у відновлені енергетичної інфраструктури
Енергетична солідарність: як Нідерланди допоможуть українцями пережити зиму
12 листопада, 10:24
Спільно зі США та Чехією Нідерланди нададуть 90 модернізованих та відремонтованих чеських танків
Танки і не тільки: Нідерланди оголосили про надання військової допомоги Україні
4 листопада, 19:30
Нідерланди вирішили пускати до себе російських дезертирів
Нідерланди вирішили пускати до себе російських дезертирів
25 вересня, 06:29

Політика

Зеленський провів переговори з прем'єром Нідерландів: деталі
Зеленський провів переговори з прем'єром Нідерландів: деталі
Резніков назвав кількість ракетних ударів РФ по Україні від початку вторгнення
Резніков назвав кількість ракетних ударів РФ по Україні від початку вторгнення
Відновлення енергосистеми та захист від атак РФ: Зеленський провів засідання Ставки
Відновлення енергосистеми та захист від атак РФ: Зеленський провів засідання Ставки
Коли окупанти втечуть з Криму? Подоляк дав обіцянку українцям
Коли окупанти втечуть з Криму? Подоляк дав обіцянку українцям
Банкова оголосила про початок підготовки трибуналу над Путіним: деталі
Банкова оголосила про початок підготовки трибуналу над Путіним: деталі
До Києва прибули очільники МЗС семи країн
До Києва прибули очільники МЗС семи країн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
90K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
69K
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
38K
Чому «перевзувся» Орбан, який раніше водив хороводи з Кремлем?
22K
Депутат Держдуми анонсував нові цілі ракетних ударів по Україні
16K
Банкова розповіла, чому окупанти полишать Запорізьку АЕС

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту