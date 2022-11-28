Петиція про заборону УПЦ МП зібрала 25 тис. підписів: Зеленський має відреагувати

Автор петиції закликає повернути у власність держави Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври

Президент України Володимир Зеленський повинен розглянути петицію про заборону УПЦ Московського патріархату. Петиція зібрала 25 тис. підписів.

Автор петиції просить Володимира Зеленського підтримати законопроєкт 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються Росії.

Також петиція закликає повернути у власність держави Києво-Печерську, Почаївську та Святогірську лаври.

Раніше Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. У Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом». Перевірки тривають.

Також 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.