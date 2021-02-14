Україна планує збільшити товарообіг з Об’єднаними Арабськими Еміратами, – Зеленський
Сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки
Обидві країни мають потенціал, щоб у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів
У межах офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, повідомляє Офіс президента.
Співрозмовники відзначили важливість і необхідність підтримки високої динаміки двостороннього політичного діалогу, окрему увагу було приділено питанням торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.
«На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проєкти», – наголосив глава держави.
Було відзначено, що обидві країни мають потенціал, щоб у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів.
Сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки. Володимир Зеленський відзначив, що Україна й надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не лише ОАЕ, а й інших країн регіону. Існують усі можливості для інтенсифікації агроінвестицій в Україну та збільшення таким чином експорту української аграрної продукції у десятки разів.
Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю й зупинилися на конкретних спільних проєктах, які вже реалізуються.
Було порушено теми науково-технічного співробітництва, співпраці у сфері штучного інтелекту та спільного дослідження космосу.
Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати визнали водійські посвідчення України.