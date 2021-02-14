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    Політика

    Україна планує збільшити товарообіг з Об’єднаними Арабськими Еміратами, – Зеленський

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    <p>Сторони детально зупинилися на&nbsp;питанні продовольчої безпеки</p> - Україна планує збільшити товарообіг з Об’єднаними Арабськими Еміратами, – Зеленський

    Сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки

    Фото Офісу президента

    Обидві країни мають потенціал, щоб у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів

    У межах офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, повідомляє Офіс президента.

    Співрозмовники відзначили важливість і необхідність підтримки високої динаміки двостороннього політичного діалогу, окрему увагу було приділено питанням торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

    «На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Впевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проєкти», – наголосив глава держави.

    Було відзначено, що обидві країни мають потенціал, щоб у найближчі п’ять років збільшити товарообіг у декілька разів.

    Сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки. Володимир Зеленський відзначив, що Україна й надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не лише ОАЕ, а й інших країн регіону. Існують усі можливості для інтенсифікації агроінвестицій в Україну та збільшення таким чином експорту української аграрної продукції у десятки разів.

    Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю й зупинилися на конкретних спільних проєктах, які вже реалізуються.

    Було порушено теми науково-технічного співробітництва, співпраці у сфері штучного інтелекту та спільного дослідження космосу.

    Нагадаємо, Об’єднані Арабські Емірати визнали водійські посвідчення України.

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    Теги: Володимир Зеленський Україна президент ОАЕ Офіс президента
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