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    Порошенко закликав підтримувати україномовні ресурси

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    <p>&laquo;Передайте мову дітям, і вона житиме вічно&raquo; - Порошенко</p> - Порошенко закликав підтримувати україномовні ресурси

    «Передайте мову дітям, і вона житиме вічно» - Порошенко

    П’ятий президент дав десять власних порад, як перейти на українську мову

    Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook закликав читачів підтримати україномовні видання, зокрема, і шляхом передплати.

    «Прочитав у стрічці, що НВ із серпня переходить на українську. Вітаю цю дуже правильну ініціативу і радію, що все більше українців повертається до своєї рідної української мови. Знаю, який це переломний у гарному сенсі момент, адже я сам його пережив 25 років тому, коли прийняв свідоме рішення повернутися до рідної мови моїх предків. А ми, Порошенки, давнього козацького роду», – пише п’ятий президент України.

    «Сподіваюся, приклад НВ надихне медійників, і надалі у нашому інформаційному просторі з’являтиметься все більше україномовних ЗМІ та видань, а українці охоче їх передплачуватимуть, голосуючи своїм вибором за україномовний продукт», – зазначає Порошенко.

    «До речі, читати українською новини, мати підписки на україномовні видання та додатки – лайфхаки повного переходу на українську», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

    Порошенко також нагадав 10 власних порад, як перейти на українську мову:

    1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.
    2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.
    3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.
    4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови.
    5. Дивіться українськомовні фільми, серіали.
    6. Слухайте більше української музики.
    7. Почніть писати українською.
    8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
    9. Вивчайте мову через нові захоплення.
    10. Купуйте дітям українськомовні книжки.

    Передайте мову дітям, і вона житиме вічно.

    «Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях», – наголошує п’ятий президент.

    Нагадаємо, 16 січня. в Україні уся сфера обслуговування перейшла винятково на державну мову.

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    Теги: Петро Порошенко ЗМІ мова українці президент мовна реформа
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