Порошенко закликав підтримувати україномовні ресурси

П’ятий президент дав десять власних порад, як перейти на українську мову

Петро Порошенко на своїй сторінці у мережі Facebook закликав читачів підтримати україномовні видання, зокрема, і шляхом передплати.

«Прочитав у стрічці, що НВ із серпня переходить на українську. Вітаю цю дуже правильну ініціативу і радію, що все більше українців повертається до своєї рідної української мови. Знаю, який це переломний у гарному сенсі момент, адже я сам його пережив 25 років тому, коли прийняв свідоме рішення повернутися до рідної мови моїх предків. А ми, Порошенки, давнього козацького роду», – пише п’ятий президент України.

«Сподіваюся, приклад НВ надихне медійників, і надалі у нашому інформаційному просторі з’являтиметься все більше україномовних ЗМІ та видань, а українці охоче їх передплачуватимуть, голосуючи своїм вибором за україномовний продукт», – зазначає Порошенко.

«До речі, читати українською новини, мати підписки на україномовні видання та додатки – лайфхаки повного переходу на українську», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко також нагадав 10 власних порад, як перейти на українську мову:

Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це – принцип вивчення будь-якої мови. Дивіться українськомовні фільми, серіали. Слухайте більше української музики. Почніть писати українською. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями. Вивчайте мову через нові захоплення. Купуйте дітям українськомовні книжки.

Передайте мову дітям, і вона житиме вічно.

«Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях», – наголошує п’ятий президент.

Нагадаємо, 16 січня. в Україні уся сфера обслуговування перейшла винятково на державну мову.

Читайте також: