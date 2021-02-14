Президент США висунув Нуланд на посаду заступника секретаря Держдепу
Заступником держсекретаря США стане симпатик Євромайдану – Вікторія Нуланд
Нуланд працювала в адміністрації Обами на посаді помічника держсекретаря
Президент США Джо Байден запропонував Сенату кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря з політичних справ.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Білого дому.
Нуланд працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.
Профільний комітет Сенату має призначити дату слухань, на яких Нуланд серед інших кандидатів відповідатиме на питання законодавців. У разі схвалення комітетом, у Сенаті голосуватимуть щодо затвердження її кандидатури на посаду заступника держсекретаря.
Нуланд не єдина антиросійська кандидатка Байдена на топові урядові посади. За словами радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, нинішня адміністрація США – на відміну від уряду Трампа – спроможна в ефективний спосіб протидіяти зловмисному впливу Росії.
Нагадаємо, кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи та Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.