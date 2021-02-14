Президент США висунув Нуланд на посаду заступника секретаря Держдепу

Нуланд працювала в адміністрації Обами на посаді помічника держсекретаря

Президент США Джо Байден запропонував Сенату кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря з політичних справ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Білого дому.

Нуланд працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Профільний комітет Сенату має призначити дату слухань, на яких Нуланд серед інших кандидатів відповідатиме на питання законодавців. У разі схвалення комітетом, у Сенаті голосуватимуть щодо затвердження її кандидатури на посаду заступника держсекретаря.

Після відходу адміністрації Обами Вікторія Нуланд увійшла до академічних кіл та аналітичних центрів, відкрито критикуючи зовнішню політику Трампа, зокрема стосовно Росії. Наразі Нуланд перебуває у «чорному списку» РФ, який передбачає заборону на в’їзд до країни.

Нуланд не єдина антиросійська кандидатка Байдена на топові урядові посади. За словами радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, нинішня адміністрація США – на відміну від уряду Трампа – спроможна в ефективний спосіб протидіяти зловмисному впливу Росії.

Нагадаємо, кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи та Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

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