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    Політика

    На день закоханих Володимир Зеленський зустрінеться з арабським принцем

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    Володимир і Олена Зеленські в Об'єднаних Арабських Еміратах - На день закоханих Володимир Зеленський зустрінеться з арабським принцем
    Володимир і Олена Зеленські в Об'єднаних Арабських Еміратах
    Фото: Офіс президента

    Під час офіційного візиту до ОАЕ Олена Зеленська планує відвідини Дубайської опери

    Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною прибув з офіційним візитом до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Як зазначається на сторінці Офісу президента у Facebook, візит буде тривати до 15 лютого.

    Зеленський також дав інтерв’ю еміратському інформагентству WАМ, переклад якого уже опублікували на сайті Офісу президента.

    У розмові йдеться, зокрема, про загальні теми, такі як співпраця між країнами та торговельні відносини:

    «ОАЕ – один із ключових партнерів України на Близькому Сході, і наша країна приділяє особливу увагу розвитку відносин з Еміратами. Максимальне поглиблення й розширення двосторонніх відносин з ОАЕ є пріоритетом нашої зовнішньої політики. Це дуже важливо для нас, і ми поступово рухаємося до розширення горизонтів наших відносин завдяки постановці на порядок денний все більш амбітних проектів.

    Уже зараз я можу охарактеризувати відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні й такі, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку. Свідченням цього є економічні показники, зокрема двостороннього товарообігу, стан договірно-правової бази (понад 30 двосторонніх угод та меморандумів про співпрацю), культурно-гуманітарне співробітництво», – сказав Зеленський.

    Президент також зазначив в інтерв’ю, що між ОАЕ та Україною «склалися традиційні сфери співпраці»:

    «Головними експортними позиціями України в ОАЕ поки що залишається продукція агропромислового комплексу та металургії. Дійсно, Україна може й стане гарантом продовольчої безпеки Еміратів. Українські чорноземи відомі в усьому світі, ми – серед світових лідерів за експортом пшениці, кукурудзи, ячменю.

    Також ми прагнемо і працюємо над тим, щоб високотехнологічні товари, які мають високу додану вартість, почали переважати у нашій структурі торгівлі.

    Для цього ми готові запропонувати нашим еміратським колегам сконцентруватися над проектами спільного виробництва такої високотехнологічної продукції. Україна має відповідні технології, і за допомогою інвестицій з боку ОАЕ ми можемо створювати таку продукцію для власних потреб і для постачання на ринки третіх країн.

    Наприклад, такою високотехнологічною сферою може бути космос. Ми вітаємо досягнення вашої країни у космічній сфері, зокрема успішну місію зонда «Надія», і, маючи одного з визнаних світових лідерів у цій галузі, КБ «Південне», можемо спільно розширити наші можливості в галузі космосу.

    Із іншого боку, ми готові переймати передовий досвід ОАЕ в галузі штучного інтелекту, відновлюваних джерел енергії, у питаннях розвитку інфраструктури».

    Президент також заявив, що Україна братиме участь у Всесвітній виставці «Eкспо-2020» у Дубаї.

    «Ми просто не можемо пропустити таку важливу світову подію, як «Експо-2020». Хочу окремо подякувати керівництву ОАЕ за те, що попри всі складнощі, пов’язані з коронавірусом, у грудні минулого року було завершене будівництво павільйону України, і наразі там тривають внутрішні роботи. На Всесвітній виставці у Дубаї наша країна буде представлена на найвищому рівні», – сказав Зеленський у інтерв'ю. Зеленський зазначив, що архітектурний образ павільйону України втілює ідею колоса пшениці, висота якого становитиме 15 метрів.

    Як повідомляє УНІАН, під час візиту глава держави проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, прем’єр-міністром, міністром оборони Обʼєднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

    Олена Зеленська зустрінеться з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, а також з представниками дирекції Дубайської опери та історико-культурної сфери Абу-Дабі.

    До речі, сьогодні стало відомо, що дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів Al Amal, запущений до Марсу 19 липня минулого року, успішно вийшов на орбіту Червоної планети.

    Теги: будівництво технології космос Володимир Зеленський президент ОАЕ Олена Зеленська
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