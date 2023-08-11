Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Британією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Британією
Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Очікується, що перші двосторонні угоди будуть укладені до кінця року

Україна провела перші консультації з урядом Великої Британії щодо гарантій безпеки для України. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Переговори між державами стартували у п'ятницю, 11 серпня.

«Сьогодні дійсно відбулася дуже важлива розмова. Ми вже можемо сказати про те, що з Великої Британією такі консультації розпочато. Це країна, яка за рівнем допомоги є одним із наших головних та стратегічних партнерів», – зазначив Єрмак.

Представник Банкової повідомив, що Україна має домовленості щодо початку консультацій майже з усіма країнами, які приєдналися до декларації G7. Очікується, що перші двосторонні угоди будуть укладені до кінця року.

Нагадаємо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо.

До цих гарантій вже доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія та Румунія.

Теги: війна Україна Велика Британія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метью Міллер
Держдеп США пояснив, як президентство Трампа вплине на гарантії безпеки для України
Вчора, 04:44
Як зазначив прем'єр, Рига гарантує довготривалу підтримку Україні у війні проти агресора
Ще одна країна приєдналася до «гарантій безпеки» для України
9 серпня, 15:16
Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
Україна розпочала переговори з США про надання безпекових гарантій
4 серпня, 00:04

Політика

Член ЦВК, який ховається у Флориді, подав заяву про відставку
Член ЦВК, який ховається у Флориді, подав заяву про відставку
Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Британією
Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Британією
Активісти звинуватили фракцію Тимошенко у блокуванні процесу очищення судів
Активісти звинуватили фракцію Тимошенко у блокуванні процесу очищення судів
Звільнення військкомів та виробництво снарядів: звернення Зеленського (відео)
Звільнення військкомів та виробництво снарядів: звернення Зеленського (відео)
Звільнено все керівництво Бюро економічної безпеки – нардеп
Звільнено все керівництво Бюро економічної безпеки – нардеп
Кабмін розформовує підприємство «Херсонський морпорт»
Кабмін розформовує підприємство «Херсонський морпорт»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
12K
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
4252
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
4100
Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні в Києві
4099
Ракетна атака на Київ: з'явилися перші подробиці

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Сьогодні, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту