Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Британією

Очікується, що перші двосторонні угоди будуть укладені до кінця року

Україна провела перші консультації з урядом Великої Британії щодо гарантій безпеки для України. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Переговори між державами стартували у п'ятницю, 11 серпня.

«Сьогодні дійсно відбулася дуже важлива розмова. Ми вже можемо сказати про те, що з Великої Британією такі консультації розпочато. Це країна, яка за рівнем допомоги є одним із наших головних та стратегічних партнерів», – зазначив Єрмак.

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Представник Банкової повідомив, що Україна має домовленості щодо початку консультацій майже з усіма країнами, які приєдналися до декларації G7. Очікується, що перші двосторонні угоди будуть укладені до кінця року.

Нагадаємо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо.

До цих гарантій вже доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія та Румунія.