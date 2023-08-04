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Україна розпочала переговори з США про надання безпекових гарантій

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна розпочала переговори з США про надання безпекових гарантій
Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
фото з відкритих джерел

Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна розпочала переговори з Сполученими Штатами Америки (США) з метою укладення двосторонньої угоди, що передбачає надання державі гарантій безпеки. Про це повідомляє Офіс президента України.

Ці гарантії передбачені Спільною декларацією про підтримку України, що служить основою для розробки відповідної двосторонньої угоди.

Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», – наголосив він.

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Зазначається, що ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

Нагадаємо, Європейська служба зовнішніх справ, яка є зовнішньополітичним органом Євросоюзу, розробила проєкт плану щодо довгострокових зобов’язань перед Україною у сфері безпеки.

До слова, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України. Згодом до гарантій безпеки приєдналися Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

Як повідомлялося, 25 липня Румунія приєдналася до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Читайте також: НАТО надало гарантії безпеки Україні. Кремль запанікував
Теги: США Україна Андрій Єрмак безпека Офіс президента переговори

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