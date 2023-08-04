Україна розпочала переговори з США про надання безпекових гарантій

Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Україна розпочала переговори з Сполученими Штатами Америки (США) з метою укладення двосторонньої угоди, що передбачає надання державі гарантій безпеки. Про це повідомляє Офіс президента України.

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Ці гарантії передбачені Спільною декларацією про підтримку України, що служить основою для розробки відповідної двосторонньої угоди.

Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, із якою Україна розпочала цей процес. У такий спосіб ми створюємо успішну модель і для інших партнерів», – наголосив він.

Зазначається, що ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.

Нагадаємо, Європейська служба зовнішніх справ, яка є зовнішньополітичним органом Євросоюзу, розробила проєкт плану щодо довгострокових зобов’язань перед Україною у сфері безпеки.

До слова, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України. Згодом до гарантій безпеки приєдналися Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

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Як повідомлялося, 25 липня Румунія приєдналася до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.