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Ще одна країна приєдналася до «гарантій безпеки» для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ще одна країна приєдналася до «гарантій безпеки» для України
Як зазначив прем'єр, Рига гарантує довготривалу підтримку Україні у війні проти агресора
фото з відкритих джерел

До гарантій вже доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія та Румунія

Латвія стала ще однією державою, яка приєдналась до декларації G7 на підтримку України, а саме до «гарантій безпеки», представлених на саміті НАТО. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Кріш’яніс Каріньш.

Як зазначив прем'єр, Рига гарантує довготривалу підтримку Україні у війні проти агресора і очікує на створення Спеціального міжнародного трибуналу.

«Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ – лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхню рамку. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантами окремо.

До цих гарантій вже доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія та Румунія.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки анонсують передачу Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги вже цього тижня.

До слова, сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини.

Теги: Латвія безпека декларація Велика сімка війна

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