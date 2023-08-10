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Держдеп США пояснив, як президентство Трампа вплине на гарантії безпеки для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держдеп США пояснив, як президентство Трампа вплине на гарантії безпеки для України
Метью Міллер
фото: radar.am

Гарантії будуть закріплені у міждержавних угодах

Угоди зі США про гарантії безпеки для України, переговори щодо яких почалися цього тижня, мають пережити адміністрацію будь-якого американського президента. Про це повідомив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер, передає «Голос Америки».

Представника Держдепу запитали, що буде з гарантіями безпеки, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп. За словами Міллера, гарантії будуть закріплені у міждержавних угодах, які залишатимуться чинними, незалежно від особи у кріслі президента Сполучених Штатів.

«Ми маємо закріпити довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд як тут, у Сполучених Штатах, так і серед наших союзників та партнерів, які взяли на себе довгострокові зобов’язання щодо безпеки України», – заявив посадовець.

Нагадаємо, на початку серпня Україна розпочала переговори зі США з метою укладення двосторонньої угоди, що передбачає надання нашій державі гарантій безпеки.

До слова, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. Важливий пункт гарантій – подальша підтримка демократичного розвитку України. Згодом до гарантій безпеки приєдналися Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Румунія та Латвія.

Як повідомлялося, Євросоюз не може надати Україні гарантії безпеки, адже не є оборонною організацією. Це дискусія на рівні НАТО та окремих країн. 

Теги: Дональд Трамп Держдепартамент США Україна

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