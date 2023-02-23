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Україна розширила гирло Дунаю. Румунія висловила невдоволення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна розширила гирло Дунаю. Румунія висловила невдоволення
фото ілюстративне

Україна запевняє, що не порушувала жодних домовленостей та готова запросити румунських представників для перевірки роботи

Українська влада збільшила глибину гирла Бистре в дельті Дунаю, щоб збільшити експорт із морських портів. У Румунії висловили стурбованість через ці роботи. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що глибина гирла збільшилася з 3,9 до 6,5 метра. В Україні запевняють, що не порушили жодних домовленостей та готові запросити румунських представників для перевірки роботи.

У Румунії стурбовані тим, що будь-які роботи на водному шляху через спільну територію дельти Дунаю можуть загрожувати дикій природі обʼєкта Світової спадщини ЮНЕСКО та порушувати міжнародні договори щодо охорони навколишнього середовища.

«Ми офіційно повідомили румунську сторону ще в серпні 2022 року про те, що будемо проводити оперативні днопоглиблювальні роботи, тобто розчищувати від наносів, і жодних коментарів не отримали», – заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Украни Юрій Васьков.

У середині 1990-х років глибина каналу становила 6,5 метра, але Україна останніми роками не проводила днопоглиблювальних робіт, що призвело до накопичення мулу.

«Ми не бачимо проблеми – це не нове будівництво, а оперативне поглиблення», – заявив Васьков.

В Мінінфраструктури заявили, що такий крок потрібен для того, щоб гирлом могли проходити кораблів з осадкою до 6,5 метра.

Україна, яка збільшила експорт через свої дунайські порти до 1,5 мільйона тонн на місяць після вторгнення Росії, сподівається, що глибший канал дозволить щомісяця експортувати додатково 500 тисяч тонн.

Крім того, зазначається, що Україна раніше розробила план поглиблення гирла до 8,2-8,3 метра, але Румунія не погоджується на його реалізацію.

Нагадаємо, 10 лютого під час того, як Росія атакувала Україну ракетами, дві ворожі цілі перетнули кордон Молдови та Румунії, яка є країною НАТО. Румунія ж заявила, що ракети не перетинали її повітряних простір.

Теги: Румунія Україна Дунай

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