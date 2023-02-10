Проліт ракети над країною НАТО. Румунія зробила заяву

Міноборони Румунії заявило, що згодом повідомить детальнішу інформацію

Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети над територією країни. Про це повідомляє румунська редакція «Радіо Свобода» з посиланням на коментар відомства.

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«Інформація про російську ракету, що пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується», – йдеться в повідмоленні.

При цьому в міноборони Румунії уточнили, що пізніше нададуть детальнішу інформацію.

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Як відомо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли російська ракета потрапляє на територію Молдови.

Зокрема співробітники прикордонної поліції Молдови 14 січня виявили уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Тоді це вже був третій випадок, коли на територію Республіки Молдова падають залишки ракет від бомбардувань України.

Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

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На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.