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Україна сподівається на прямі поставки з Німеччини танків Leopard 2 – посол

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна сподівається на прямі поставки з Німеччини танків Leopard 2 – посол
Посол у Німеччині сподівається на поставки Україні Leopard 2
фото ілюстративне

Макеєв очікує на прямі поставки бойових танків з Німеччини, адже Україні «не потрібні посередники, нам потрібні союзники»

Посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує на прямі поставки бойових танків з Німеччини. Про це він сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke з ФРН.

«У нас є підстави сподіватися на те, що буде ухвалено рішення про постачання Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну», – зазначив Макєєв.

Проте за словами посла, це питання ще потрібно обговорити з федеральним урядом. За його словами, Німеччина вже «продемонструвала лідерство» з поставкою системи протиракетної оборони IRIS-T.

«І ми розраховуємо на цю лідерську роль і в інших системах озброєння. Це і основні бойові танки, і бронемашини, такі як Leopard, Marder, Füchse і Dingo», – підкреслив Макеєв.

Відповідаючи на запитання репортерів, чи йдеться також про пряму поставку основних бойових танків Leopard 2 в Україну, посол підтвердив: «Так, ми говоримо про це».

«За останні вісім років ми зрозуміли, що переговори з Росією не ведуть до миру. Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. Захід повинен діяти як команда, і ми повинні мати можливість використовувати все, що є в цій команді», – сказав посол.

Макеєв також закликав припинити розмови про те, що «не слід провокувати РФ».

«Що ще має статися? Скільки Буч, Маріуполів чи Ізюмів – місць зґвалтувань та масових поховань – має ще бути?» – заявив український дипломат.

Нагадаємо, раніше Німеччина передала Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню Mars II.

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Теги: війна Німеччина озброєння переговори посол танки

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