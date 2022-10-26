Німеччина передала Україні ще дві системи Mars, гаубиці та надводні безпілотники

Німеччина пообіцяла передати Україні ще 6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм

Німеччина передала Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню Mars II. Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Разом з тим Україна також отримала ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Цей проєкт німці реалізують спільно з нідерландцями. Загалом вони вже передали 14 таких САУ.

Німецький уряд також оновив і перелік анонсованої військової допомоги. Зокрема, німці пообіцяли передати Україні ще 6 100 артилерійських снарядів калібру 155 мм та 186 тисяч пострілів калібру 40 мм для гранатометів.

У постачаннях також вказана передача двох надводних дронів. Про що саме йдеться і якого виробництва – невідомо.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримається від надання додаткової інформації доти, доки передача не відбудеться.

Частина постачання пов'язана з ремонтними роботами або виробництво ще не завершено; крім того, як і раніше, надаються деякі послуги з навчання.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр несподівано прибув до Києва у вівторок, 25 жовтня. Це його перша поїздка до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Німецький президент мав намір зустрітися з Зеленським у Києві 20 жовтня. Однак відклав поїздку, оскільки німецькі органи влади мали занепокоєння з приводу безпеки.

Президент Німеччини під час візиту до України відвідав Корюківку на Чернігівщині. Там він був змушений спуститися у бомбосховище, оскільки була оголошена повітряна тривога.

Президент Володимир Зеленський увечері 25 жовтня зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Згодом Штайнмаєр під час спільного із Зеленським брифінгу повідомив, що Німеччина незабаром планує надати Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.