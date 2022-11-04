Кулеба повідомив, коли Україна отримає танки Т-72

Допомога від Чехії, Нідерландів і США має надійти наступного місяця

У грудні Україна отримає перші 26 відновлених і модернізованих танків завдяки рішенню Нідерландів, США та Чехії. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у себе в Twitter у п’ятницю, 4 листопада.

Він подякував Чехії, Нідерландам і США за спільне рішення про купівлю та передачу захисникам України 90 танків Т-72.

«Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною», – написав Кулеба.

Перед цим у міністерстві оборони США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, який включає танки Т-72. Представниця Пентагону Сабріна Сінг уточнила, що США оплачують ремонт і модернізацію 45 чеських танків, ще за 45 заплатять Нідерланди. Частина танків буде в Україні до кінця грудня, інші надійдуть 2023 року. За її словами, це будуть найбільш передові танки на полі бою.

Міністерство оборони Нідерландів 4 листопада повідомило, що передасть Україні танки та іншу важку військову техніку на загальну суму €120 млн.

До слова, сьогодні, 31 жовтня, очільники урядів України та Чеської Республіки підписали в Києві три меморандуми про співпрацю. Окрім цього, Чехія на державному рівні розробила власний план допомоги Україні: він передбачає надання щорічно понад €20 млн впродовж 2023-2025 років.