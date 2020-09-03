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    Політика

    Україна відкрила посольство в Албанії

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    <p>Посол України в Албанії Володимир Шкуров вручив вірчі грамоти президенту Республіки Албанія Іліру Меті</p> - Україна відкрила посольство в Албанії

    Посол України в Албанії Володимир Шкуров вручив вірчі грамоти президенту Республіки Албанія Іліру Меті

    Фото: МЗС України

    Український посол подякував албанській стороні за її беззаперечну підтримку в протидії російській агресії

    Україна вперше в історії відкрила посольство в Албанії, де вже розпочав дипломатичну місію посол Володимир Шкуров.

    Про це у середу повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

    Зазначається, що 1 вересня Шкуров вручив вірчі грамоти президенту Республіки Албанія Іліру Меті.

    «Відкриття посольства є історичною подією як для України, так і Албанії, що дасть можливість реалізувати повною мірою потенціал наших двосторонніх відносин», –підкреслив посол України.

    Як зазначається, Шкуров подякував албанській стороні за її беззаперечну підтримку в протидії російській агресії.

    Своєю чергою президент Албанії вкотре підтвердив позицію албанської сторони щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

    Сторони обговорили взаємодію у міжнародних організаціях, розвиток політичного діалогу, туризму, посилення економічної співпраці та міжлюдських контактів.

    Глава албанської держави передав запрошення президенту України Володимиру Зеленському здійснити офіційний візит до Албанії.

    Як нагадали в МЗС, дипломатичні відносини між Україною та Албанією встановлені 13 січня 1993 року. 2 липня 2020 року новопризначений тимчасовий повірений у справах Республіки Албанія в Україні Фатіон Пені вручив дипломатичну ноту албанської сторони про відкриття дипломатичного представництва Албанії в Україні.

    За даними Державної служби статистики України, за 9 місяців 2019 року загальний обсяг зовнішньоторговельного обігу (товари та послуги) між Україною та Республікою Албанія становив майже 22 млн дол. і збільшився порівняно з 9-ма місяцями 2018 року на 3 млн дол., або на 15,8%. Зокрема, експорт становив близько 19,8 млн дол., а імпорт склав 2,2 млн дол. Позитивне для України сальдо становить 17,6 млн дол.

    МЗС дипломатія політика посол посольство Україна президент Албанія
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