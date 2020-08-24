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    Посольство США привітало українців із Днем Незалежності піснею

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    Американські дипломати виконали пісню &laquo;Ой, ходить сон&raquo; - Посольство США привітало українців із Днем Незалежності піснею
    Американські дипломати виконали пісню «Ой, ходить сон»

    За легендою, українська мелодія надихнула американського композитора Джорджа Гершвіна на створення знаменитого Summertime

    Працівники посольства США привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».

    Про це повідомляє пресслужба посольства.

    «За легендою, ця українська мелодія надихнула американського композитора Джорджа Гершвіна на створення знаменитого Summertime!», – зазначили у посольстві.

    У понеділок, 24 серпня, посольство оприлюднить друге відео з привітанням від тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

    До слова, глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності.

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