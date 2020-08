Посольство США привітало українців із Днем Незалежності піснею

За легендою, українська мелодія надихнула американського композитора Джорджа Гершвіна на створення знаменитого Summertime

Працівники посольства США привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».

Про це повідомляє пресслужба посольства.

«За легендою, ця українська мелодія надихнула американського композитора Джорджа Гершвіна на створення знаменитого Summertime!», – зазначили у посольстві.

Per our tradition, the U.S. Embassy Kyiv team celebrates Ukrainian Independence Day with a Ukrainian tune! Enjoy our rendition of Ой, ходить сон. Legend has it that this Ukrainian tune inspired American composer George Gershwin to write his famous “Summertime”! pic.twitter.com/moz3qRGPEv