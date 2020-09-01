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    Суспільство

    Українці місяць зможуть їздити до однієї з країн ЄС без тестів на Covid-19 і карантину

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    <p>З 1 вересня українці зможуть їздити до Болгарії без тестів на коронавірус і карантину</p> - Українці місяць зможуть їздити до однієї з країн ЄС без тестів на Covid-19 і карантину

    З 1 вересня українці зможуть їздити до Болгарії без тестів на коронавірус і карантину

    Послаблення для в'їзду українців до країни діятимуть до кінця вересня

    З 1 вересня українці зможуть їздити до Болгарії без тестів на коронавірус і карантину.

    Про це повідомляє посольство України в Болгарії.

    Послаблення для в'їзду українців до країни діятимуть до кінця вересня.

    «3 1 серпня оновлено рішення мінохорони здоров’я Болгарії, згідно з яким з 1 до 30 вересня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що уряд Тунісу вніс Україну до списку країн «червоної зони» через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом. 

    Раніше Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні. 

    Крім того, Єгипет посилив вимоги для туристів щодо тесту на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      121215
    • Хворіють
      61544
    • Одужали
      57114
    • Померли
      2557

    Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

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