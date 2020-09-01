Українці місяць зможуть їздити до однієї з країн ЄС без тестів на Covid-19 і карантину



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З 1 вересня українці зможуть їздити до Болгарії без тестів на коронавірус і карантину

Послаблення для в'їзду українців до країни діятимуть до кінця вересня

З 1 вересня українці зможуть їздити до Болгарії без тестів на коронавірус і карантину.

Про це повідомляє посольство України в Болгарії.

Послаблення для в'їзду українців до країни діятимуть до кінця вересня.

«3 1 серпня оновлено рішення мінохорони здоров’я Болгарії, згідно з яким з 1 до 30 вересня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що уряд Тунісу вніс Україну до списку країн «червоної зони» через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.

Раніше Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні.

Крім того, Єгипет посилив вимоги для туристів щодо тесту на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 121215

Хворіють 61544

Одужали 57114

Померли 2557

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Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.