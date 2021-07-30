25 Вересня, 2020. Операція Althea сил Європейського Союзу EUFOR у Боснії та Герцеговині

Україна направить національний персонал для підтримки партнерів в рамках миротворчої місії «Алтея»

Україна відправить миротворців до Боснії та Герцеговини в рамках місії Європейського Союзу «Алтея». Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Відповідне рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання РНБО на Донбасі.

Данілов заявив, під час засідання було прийнято рішення стосовно того, що Україна направить національний персонал для підтримки партнерів в рамках миротворчої місії «Алтея».

Інформація про кількісний склад українських військових у місії, а також терміни реалізації не розголошуються.

Операція «Алтея» сил Європейського Союзу полягає у нагляді за військовим виконанням Дейтонської мирної угоди 1995 року на території Боснії і Герцеговини. Вона є наступником місій НАТО SFOR and IFOR й розпочала свою дію 2 грудня 2004 року. Рада Безпеки ООН, зі свого боку, щорічно продовжує термін операції ще на один рік.

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН.