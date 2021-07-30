Данілов прокоментував кадрову ротацію в Збройних силах

Більшість кадрових ротацій у армійському керівництві волонтери та журналісти, які пишуть на армійську тематику, зустріли схвально

Більшість кадрових ротацій у армійському керівництві волонтери та журналісти, які пишуть на армійську тематику, зустріли схвально

Секретар РНБО наголосив, що наразі відбувається «омолодження» керівництва армії

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував кадрові перестановки в Збройних силах. За його словами, це процес омолодження керівництва української армії. Про це він заявив під час брифінгу за результатами засідання РНБО.

«Перш за все, я хочу сказати, що відбувається омолодження керівництва нашої армії. Більш того, звертаю увагу, що ті полковники та генерали, які призначаються на свої посади, це люди, які вже закінчили навчальні заклади безпосередньо в Україні. В них українська освіта, і для нас це дуже важлива річ», – сказав він.

Данілов додав, що нові керівники української армії пройшли фронт.

«Жодної «тилової» людини нікуди не призначають», – додав секретар РНБО.

До слова, вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка.

Сьогодні, 30 липня, президент Зеленський на Донеччині представив нового командувача Операцією Об’єднаних сил.

Напередодні Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

Також Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

Як відомо, напередодні Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Також Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.