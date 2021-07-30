Рада нацбезпеки ввела санкції ще проти трьох контрабандистів

До списку увійшли три фізичні особи: Олександр Арст, Валерій Фальковський та Олександр Студинець

Рада національної безпеки і оборони України розширила санкційний список проти контрабандистів. До нього увійшли ще три людини. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки, яке відбулося на Донбасі.

За словами Данілова, з санкційний список потрапили один громадянин Німеччини і два громадянина України.

«Списки санкцій щодо контрабандистів були доповнені. До списку увійшли три фізичні особи, а саме Олександр Арст, Валерій Фальковський та Студинець Олександр. Крім того, 24 компанії, які афілійовані з цими панами, увійшли до цього списку», - заявив він.

Секретар СБО також підкреслив, що Міністерство внутрішніх справ запропонувало ввести трьох осіб до списку санкцій. Раніше список контрабандистів поповнювався пропозиціями Служби безпеки України.

Як повідомлялося 15 квітня, РНБО ввело другий пакет санкцій проти контрабандистів. Згодом Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній.

Раніше члени РНБО ухвалили рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді санкції запровадили проти, як сказав Зеленський, «топ-10 контрабандистів». Імена фігурантів санкційного списку пізніше оголосив секретар РНБО.

Після засідання РНБО було відсторонено понад сотню митників.

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