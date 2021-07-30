Українські літаки приступили до гасіння лісових пожеж у Туреччині

Авіація ДСНС приступила до гасіння осередків лісових пожеж у Турецькій Республіці

Українські літаки вже скинули 16 тонн на осередки пожежі в гірських районах поблизу Анталії

Два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Ввечері 30 липня, з 19:30 по 20:30, пожежні літаки Ан-32П, які Україна направила на допомогу Республіці Туреччина для ліквідації лісових пожеж, здійснили перші два скиди води (16 тонн) на осередки пожежі в гірських районах поблизу м. Анталія», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.

Для допомоги турецьким вогнеборцям, 30 липня Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення у складі 14 осіб. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

Посадку повітряні судна ДСНС здійснили в аеропорту «Газіпаша Аланія». 31 липня літаки продовжать роботу після проведення брифінгу польотних завдань. Інформація про хід ліквідації пожеж оновлюється.

Наразі МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.

Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.

Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.