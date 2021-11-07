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    Україна засудила замах на прем'єр-міністра Іраку – МЗС

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    Українське МЗС висловило підтримку політику після замаху - Україна засудила замах на прем'єр-міністра Іраку – МЗС
    Українське МЗС висловило підтримку політику після замаху
    фото з відкритих джерел

    МЗС України закликає політичні сили Іраку до стриманості та продовження діалогу

    В Україні рішуче засуджують замах на прем’єр-міністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі, який був скоєний сьогодні. Про це повідомив речник МЗС України.

    «В Україні рішуче засуджують замах на прем’єр-міністра Республіки Ірак Мустафу Аль-Кадімі, скоєний 7 листопада. Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави», – йдеться у повідомленні.

    У МЗС України закликали політичні сили Іраку до «стриманості, продовження діалогу та забезпечення реалізації волі іракського народу, яка знайшла своє відображення в результатах нещодавніх парламентських виборів».

    Нагадаємо, напередодні у Багдаді замінований безпілотник атакував резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казіми. Внаслідок вибуху резиденція глави уряду отримала пошкодження.

    У заяві іракських військових йдеться, що метою нападу була резиденція аль-Казіми, яка знаходиться у «зеленій зоні» іракської столиці, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства. Військові назвали атаку спробою вбивства прем'єра, проте його вдалося вчасно евакуювати.

    Аль-Казім був доставлений до лікарні, разом з кількома охоронцями, які також були поранені.

    Крім того, стало відомо про перестрілку поблизу так званої «зеленої зони» в Багдаді, де розташовані іноземні та урядові об'єкти, зокрема посольство Сполучених Штатів.

    У міністерстві оборони Іраку уточнили, що начинений вибухівкою безпілотник мав упасти на машину іракського прем'єра, один БПЛА був перехоплений і вибухнув до падіння.

    Поки що жодне радикальне угруповання не взяло на себе відповідальність за те, що сталося.

    Теги: МЗС Ірак військові Україна премьер-министр
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    Україна засудила замах на прем'єр-міністра Іраку – МЗС