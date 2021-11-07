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    У Багдаді вчинили замах на прем'єр-міністра Іраку

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    Прем'єра Іраку госпіталізовано після авіаудару з БПЛА - У Багдаді вчинили замах на прем'єр-міністра Іраку
    Прем'єра Іраку госпіталізовано після авіаудару з БПЛА
    фото: Reuters

    Військові назвали атаку спробою вбивства прем'єра, проте його вдалося вчасно евакуювати

    У Багдаді замінований безпілотник атакував резиденцію прем'єр-міністра Іраку Мустафи аль-Казіми. Внаслідок вибуху резиденція глави уряду отримала пошкодження. Про це повідомляє Reuters.

    У заяві іракських військових йдеться, що метою нападу була резиденція аль-Казіми, яка знаходиться у «зеленій зоні» іракської столиці, де розташовані урядові будівлі та іноземні посольства. Військові назвали атаку спробою вбивства прем'єра, проте його вдалося вчасно евакуювати.

    Два урядовці повідомили агентству, що внаслідок вибуху резиденція глави уряду отримала пошкодження.

    Джерела в службах безпеки повідомили Reuters, що під час атаки постраждали шість співробітників особистої охорони прем'єр-міністра.

    Аль-Казім був доставлений до лікарні, разом з кількома охоронцями, які також були поранені.

    Крім того, стало відомо про перестрілку поблизу так званої «зеленої зони» в Багдаді, де розташовані іноземні та урядові об'єкти, зокрема посольство Сполучених Штатів.

    У міністерстві оборони Іраку уточнили, що начинений вибухівкою безпілотник мав упасти на машину іракського прем'єра, один БПЛА був перехоплений і вибухнув до падіння.

    Поки що жодне радикальне угруповання не взяло на себе відповідальність за те, що сталося.

    Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».

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    Теги: Ірак військові посольство безпілотник
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    У Багдаді вчинили замах на прем'єр-міністра Іраку