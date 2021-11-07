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    Події в Україні

    Українські військові збили ворожий безпілотник з боєприпасами

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    Українські військовослужбовці знешкодили безпілотник російських збройних формувань&nbsp; - Українські військові збили ворожий безпілотник з боєприпасами
    Українські військовослужбовці знешкодили безпілотник російських збройних формувань 
    Фото з відкритих джерел

    На Донбасі бійці Збройних сил знешкодили безпілотник окупантів

    Українські військовослужбовці знешкодили безпілотник російських збройних формувань на Донбасі. Про повідомила українська делегація у Тристоронній контактній групі.

    «6 листопада на напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один безпілотник був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля моніторингової місії ОБСЄ. 7 листопада на напрямках Саханка-Водяне, Пікузи-Гнутове російські загарбники використали ще два безпілотники», – йдеться у повідомленні.

    У всіх випадках ворожі безпілотники були споряджені боєприпасами типу Вог-17 (по два), а 7 листопада бойовики здійснили їх скидання на позиції Збройних сил України.

    Українська делегація зазначає, що використання іноземних безпілотників категорично заборонено Мінськими домовленостями.

    У Тристоронній контактній групі нагадали, що Збройні сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю військових та мирних мешканців.

    Нагадаємо, у підвалі донецького СІЗО представники незаконних збройних формувань незаконно утримують Віктора Шидловського.

    До слова, омбудсмен Людмила Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

    Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

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    Теги: ОБСЄ військові безпілотник
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    Українські військові збили ворожий безпілотник з боєприпасами