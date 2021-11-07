Українські військові збили ворожий безпілотник з боєприпасами

На Донбасі бійці Збройних сил знешкодили безпілотник окупантів

Українські військовослужбовці знешкодили безпілотник російських збройних формувань на Донбасі. Про повідомила українська делегація у Тристоронній контактній групі.

«6 листопада на напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один безпілотник був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля моніторингової місії ОБСЄ. 7 листопада на напрямках Саханка-Водяне, Пікузи-Гнутове російські загарбники використали ще два безпілотники», – йдеться у повідомленні.

У всіх випадках ворожі безпілотники були споряджені боєприпасами типу Вог-17 (по два), а 7 листопада бойовики здійснили їх скидання на позиції Збройних сил України.

Українська делегація зазначає, що використання іноземних безпілотників категорично заборонено Мінськими домовленостями.

У Тристоронній контактній групі нагадали, що Збройні сили України мають право вести огонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю військових та мирних мешканців.

Нагадаємо, у підвалі донецького СІЗО представники незаконних збройних формувань незаконно утримують Віктора Шидловського.

До слова, омбудсмен Людмила Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.