Covid-сертифікати: названий відсоток підробок у Києві

Багато киян придбали фальшиві сертифікати через потужну антивакцинальну кампанію

Через потужну антивакцинальну кампанію багато українців відмовляються від щеплення проти коронавірусу і купують собі несправжні сертифікати. Про це сказав в ефірі телеканалу «Україна 24» начальник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

За його словами, лише у Києві щоденно працюють 40 моніторингових груп, які перевіряють у жителів столиці наявність ковід-сертифікатів про щеплення або ж негативного тесту на коронавірус.

«Приблизно 10% таких документів є сумнівними», – розповів Рубан.

«Загальна проблематика – антивакцинальна кампанія в цілому. Деякі політики, медики і публічні особи наголошують, що вакцинація – загроза для життя людства. На жаль, боротьба з антивакцинаторами дуже слабка. Це необхідно робити на державному рівні», – сказав він.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я працюють над «ковідною амністією» – можливістю зробити щеплення від коронавірусу для тих, хто купив підроблені документи про вакцинацію.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.