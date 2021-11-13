Україна знайшла ще одну альтернативу російському газу

Український уряд обговорив можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словаччини

Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер обговорили збільшення поставок газу до України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер обговорили збільшення поставок газу до України. Про це сказав Шмигаль у спільній заяві очільників урядів України та Словаччини, повідомляє Урядовий портал.

«Ми обговорили можливості збільшення поставок природного газу в Україну через територію Словаччини. Це може відбуватись у відповідності до домовленостей операторів газотранспортних систем наших країн», – сказав Шмигаль.

Він також розраховує на сприяння Словаччини у процесі синхонізації Об'єднаної енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи.

Як відомо, імпорт газу в Україну у жовтні порівняно з вереснем зменшився на 77%. Лідером у поставках газу до України стала Словаччина, з якої було імпортовано майже 75% загальних обсягів газу.

Раніше повідомлялося, що Зеленський обговорив з еміром Катару постачання скрапленого газу.

Читайте також: