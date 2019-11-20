Домашнє насилля в Росії: жертву швидше вб'ють, ніж вона зможе щось довести

Люди терплять, люди нікому не скаржаться. Тому що скаржитися соромно. Тому що в суді нічого не доведеш

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В министерстве юстиции Российской Федерации работают счастливые люди. Точнее, счастливые мужчины. Счастливые в целом и счастливые в браке, в частности. В их министерстве ни один мужчина пальцем не тронул ни одну свою жену или подругу. Или думает, что не тронул. Или тронул, но думает, что это не страшно. Или пинка дал, но думал, что дать пинка – это разновидность ласки.

Слова про «бьёт – значит, любит» не прозвучали, но и без этих слов понятно. Впрочем, возможно, кому-то из мужиков в министерстве перепало от женщин. Иначе как понять, почему в ответе России на вопрос ЕСПЧ особо подчеркнули, что мужчины в нашей стране в угнетенном положении и страдают от насилия сильнее и больше. Наверное, кому-то из чинов юстиции все-таки дали по балде крынкой.

Но в любом случае, серьезной проблемы с насилием на дому в России нет. У нас и побои декриминализовали с целью, само собой, укрепления семейных ценностей. Крепче бьет – крепче любит. А какой штраф за побои не назначь – платить-то из семейного бюджета. Так кому же захочется выносить из этой крепкой избы сор и дырявить семейные финансы?

При этом вполне возможно, что Минюст располагает теми же данными, что правозащитные организации, МВД или Росстат. Просто к этим цифрам они относятся по-разному. Росстат сообщал, что от домашнего насилия страдают 26 тысяч женщин и 10 тысяч мужчин. По данным МВД от насилия дома гибнет одна женщина каждый сорок минут.

Но это история не только же про то, как мужики в России бьют баб. И бабы бьют и убивают, и родители совместно издеваются над собственными детьми – и родными и приемными. Тысячи детей убегают из дома от насилия, тысячи детей живут в семьях с алкоголиками в условиях, хуже, чем у собак в конуре.

Цифры из разных источников могут сильно отличаться, но происходит это в первую очередь потому, что большинство случаев домашнего насилия так в семье и остаются. Люди терпят систематические издевательства годами, а потом все вдруг с изумлением начинают следить за процессом сестер Хачатурян. Люди терпят, люди никому не жалуются. Потому что жаловаться стыдно. Потому что в суде ничего не докажешь. Потому что элементарно нет денег и возможностей дойти до суда со всеми справками и экспертизами.

Тебя быстрее убьют, чем ты что-то докажешь. В том числе и потому, что эти как бы ценности веками и поколениями такое насилие поощряли и в нем не видели ничего дурного. Так что чиновники наши, когда пишут письма в Европу, не лукавят и не врут. Они искренне не видят проблемы.

Джерело: Эхо Москвы

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