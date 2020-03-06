Американці винайшли пристрій, який передбачає інфаркт



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Пристрій, який відслідковує стан серця

Пристрій може попередити про ймовірний інфаркт за 10 днів

Пристрої для моніторингу роботи серця часто використовують для діагностики чи лікування серцево-судинних захворювань, але досі вони являли собою датчики, які вживляли в організм, або які не були зручними у використанні, бо завдавали чимало дискомфорту пацієнтам.

Американські вчені винайшли практичну альтернативу — датчик, який можна просто прикріпити до тіла. Регулювати роботу датчика можна алгоритмом штучного інтелекту. Пристрій передбачає ризик госпіталізації та потенційні захворювання серця.

Дослідники зазначили, що датчик із 80% точністю прогнозує повторну госпіталізацію за десять днів до того, як вона відбудеться.

Вчені планують провести більш масштабні випробування на людях різної статі та віку, перш ніж представити пристрій на ринок.

Інфаркт вважають невідкладним станом, а тому при перших же симптомах слід викликати швидку медичну допомогу. Основна ознака інфаркту – біль у грудях. Втім, не кожний біль в грудях є його ознакою, а в деяких випадках він не проявляється одразу з нападом.

Окрім болю, хворий відчуває дискомфорт за грудиною не пов'язаний з диханням чи зміною положення тіла. Він може віддавати в ліву половину грудної клітки, ліву лопатку або руку. Часто больові відчуття поширюються на шию, зуби, щелепи.

Джерело: 24tv.ua.