Зеленський обговорив з еміром Катару постачання скрапленого газу

Президент України у Глазго зустрівся з еміром Держави Катар

«Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічної співпраці», – заявив Зеленський

На полях конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго президент України Володимир Зеленський провів зустріч з еміром Держави Катар Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це повідомляє пресслужба президента України.

Зазначається, що співрозмовники обговорили можливість активізації двосторонньої торгівлі, а також механізми реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту глави Української держави до Катару у квітні 2021 року, зокрема в продовольчій та інвестиційній сферах.

«Одним з головних наших спільних завдань є активізація торговельно-економічної співпраці», – заявив Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню розвитку військово-технічного співробітництва між країнами. Також співрозмовники обговорили можливість та умови постачання до України катарського скрапленого газу.

Крім того, Володимир Зеленський подякував катарській стороні за допомогу в евакуації громадян України з території Афганістану та наголосив на важливості подальшої співпраці в цьому напрямку.

На завершення президент поновив запрошення еміру Катару відвідати Україну з візитом.

До слова, ціни на газ в Європі знову поповзли вгору.

Як відомо, в Україні постачальники газу підвищили тарифи на листопад.

Нагадаємо, з 23 жовтня у Києві розпочали підключення житлових будинків до тепла. Вже увімкнули опалення майже в 6 тисячах житлових будинків, що обслуговуються комунальними керуючими компаніями. Це – 70%. Також до тепла підключені понад 700 будинків ОСББ, ЖБК, відомчих, інвестиційних та інших.

Повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.

Тим часом в Україні бюджетні установи ризикують залишитися без опалення.

Водночас, субсидію можуть оформити навіть боржники. Мінсоцполітики оприлюднило роз'яснення, як це зробити.