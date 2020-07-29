Україна звернулася до Генсека ООН через «парад» РФ в окупованому Криму



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Постійний представник України при ООН підкреслив, що Київ засуджує протиправну демонстрацію РФ військової сили

Українська сторона назвала дії Росії «свідомими кроками», спрямованими на ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах

Україна звернулася офіційними каналами до Генерального секретаря ООН щодо протиправних дій Росії та чергового порушення нею міжнародного права у зв'язку з проведенням «морського параду» в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться в офіційному листі Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці Генсеку ООН.

«Україна розглядає проведення цього заходу в тимчасово окупованому місті Севастополі без згоди української сторони як чергове порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, у тому числі численних резолюцій Генасамблеї ООН, а також законодавства України», - зауважується в листі.

У цьому зв'язку українська сторона назвала дії Росії «свідомими кроками», спрямованими на ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.

Постійний представник України при ООН підкреслив, що Київ засуджує протиправну демонстрацію РФ військової сили, а також мілітаризацію Росією тимчасово окупованих територій Криму й міста Севастополя.

Це «становить суттєву загрозу регіональній безпеці«, наголошується у зверненні Генсеку ООН.

«Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити міжнародні протиправні дії проти державного суверенітету й територіальної цілісності України та вжити комплексних заходів щодо деокупації частини суверенної території України», - підкреслюється у зверненні.

На прохання України, лист, адресований генеральному секретареві, буде поширений як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

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Джерело: Укрінформ