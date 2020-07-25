Кулеба: Москва втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму



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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ посилити тиск на РФ через порушення прав людини у Криму

«Наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль», заявив глава МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту посилити тиск на Росію через порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це Кулеба написав у Twitter.

За його словами, дії російської влади в окупованому Криму - збільшення порушень прав людини та мілітаризація вимагають збільшення тиску на Кремль.

«Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні», - написав Кулеба.

Він зазначив, що сьогодні виповнюється два роки з оголошення Кримської декларації Майкла Помпео.

«Цей історичний документ чітко зафіксував: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим і готові дотримуватися політики невизнання допоки територіальна цілісність України не буде відновлена», - нагадав Кулеба.

Міністр висловив вдячність США, які на 80-ту річницю Декларації Уеллеса кілька днів тому підтвердили політику невизнання окупації Криму, надіславши Москві чіткий сигнал: незаконна окупація, заснована на військовій силі, ніколи не втримається, вона тимчасова та одного дня завершиться.

До слова екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що готовий взяти участь у штурмі Криму.