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    Політика

    Кулеба: Москва втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму

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    <p>Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ посилити тиск на РФ через порушення прав людини у Криму</p> - Кулеба: Москва втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ посилити тиск на РФ через порушення прав людини у Криму

    «Наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль», заявив глава МЗС України

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту посилити тиск на Росію через порушення прав людини в окупованому Криму.

    Про це Кулеба написав у Twitter.

    За його словами, дії російської влади в окупованому Криму - збільшення порушень прав людини та мілітаризація вимагають збільшення тиску на Кремль.

    «Москва вже втратила шанси на успіх спроб нормалізувати незаконну окупацію Криму. Водночас, наростаючі порушення прав людини і мілітаризація Криму вимагають посилення тиску на Кремль, аби він завершив окупацію та повернув тимчасово окупований півострів Україні», - написав Кулеба.

    Він зазначив, що сьогодні виповнюється два роки з оголошення Кримської декларації Майкла Помпео.

    «Цей історичний документ чітко зафіксував: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим і готові дотримуватися політики невизнання допоки територіальна цілісність України не буде відновлена», - нагадав Кулеба.

    Міністр висловив вдячність США, які на 80-ту річницю Декларації Уеллеса кілька днів тому підтвердили політику невизнання окупації Криму, надіславши Москві чіткий сигнал: незаконна окупація, заснована на військовій силі, ніколи не втримається, вона тимчасова та одного дня завершиться.

    До слова екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що готовий взяти участь у штурмі Криму.

    МЗС Крим Росія окупанти США міністр права людини Майк Помпео Дмитро Кулеба окупація
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